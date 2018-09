(red) Die Feuerwehr Trittscheid lädt für kommendes Wochenende, 22. und 23. September, zur Kirmes ein. Auftakt ist am Samstagabend ab 20 Uhr mit Tanz im Gemeindesaal. Für Stimmung und Tanzmusik sorgt DJ Wolfgang.

Am Kirmessonntag wird für die jüngsten Festbesucher richtig was geboten. Um 10 Uhr beginnt der Kinderflohmarkt am Gemeindesaal. Ab 13 Uhr wird Ponyreiten angeboten. Und schließlich steigt ab 14 Uhr die Kinderolympiade. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Unter anderem gibt es wieder selbstgemachte Pizza und Kaffee und Kuchen am Nachmittag.