Der Sportverein Udler lädt am Wochenende, 5./6. Mai, zum Sportfest nach Udler ein. Am Samstag gibt es Urlaubsfeeling bei der Beach-Party für Gäste ab 16 Jahre. Das Jugendtaxi wird auch in diesem Jahr wieder mit einem Euro für jeden Fahrgast unterstützt.