später lesen Kunst Westerfrölke zeigt Fotografien in der Galerie Augarde Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Fotograf Ulrich Westerfrölke zeigt ihre Werke in der Galerie Augarde in Daun von Samstag, 9. Juni bis Samstag, 28. Juli. Die Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 9. Juni, 17 Uhr. Georg Böcker aus Aachen führt in die Ausstellung ein. Der Künstler ist anwesend. Westerfrölke arbeitet seit 1987 vorwiegend an Installationen und Objekten. Er erhielt zahlreiche Förderpreise und Reisestipendien, die ihn nach Sri Lanka, Nepal und Indien führten. Die Galerie Augarde präsentierte bereits 2016 in einer Doppelausstellung mit Katharina Fischborn Westerfrölkes „time - graphics und kinetische Objekte“. Die jetzige Ausstellung konzentriert sich allerdings auf Westerfrölkes Fotografien. Der Künstler lebt und arbeitet seit 1993 in der Vulkaneifel. Einen Höhepunkt möchte die Galerie Augarde zur Midissage am Freitag, 29. Juni, um 19.30 Uhr bieten.