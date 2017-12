Zeugen gesucht: Polizei fahndet nach Diesel-Dieben.

(sts) In Salm sind in der Nacht auf Mittwoch aus zwei Traktoren, die in der Hauptstraße standen, mehrere hundert Liter Diesel gestohlen worden. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260.