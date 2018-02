später lesen Polizei Unbekannte stehlen Laubbläser in Immerath Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben am Mittwoch in Immerath einen Laubbläser gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ging dem Geschädigten beim Arbeiten mit dem Gerät der Treibstoff aus. Er stellte das Gerät kurz am Glascontainer am Sportplatz Immerath ab um Benzin zu holen. In der Zwischenzeit war ein Transporter, vermutlich ungarisches Kennzeichen, vorgefahren. Der Laubbläser wurde in das Fahrzeug geladen. Der Fahrer entfernte sich bevor der Geschädigte eingreifen konnte.