später lesen Umwelt Keine gute Visitenkarte FOTO: Stephan Sartoris / TV FOTO: Stephan Sartoris / TV Teilen

Twittern

Teilen



(sts) Kein schöner Anblick, der sich am Rastplatz am Maare-Mosel-Radweg zwischen dem Mehrener Gewerbegebiet und Udler bietet. Ob es jemand nicht geschafft hat, seinen Müll in den dafür vorgesehenen Behälter zu werfen oder ob sich Tiere am Abfall zu schaffen gemacht haben - wer weiß. Eine gute Visitenkarte sieht jedenfalls anders aus.