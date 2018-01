Polizei sucht Hinweise zu Fällen von  Vandalismus

(red) Die Polizei bittet um Hinweise zu Tätern , die um Neujahr für Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Am Montag, 0.45 Uhr wurde die Mauer eines 63-jährigen Grundstücksbesitzers in der Brunnenstraße in Reimerath umgeworfen. wurde. Da die Steine nur aufgeschichtet und nicht verklebt waren, ließen diese sich mittels einfacher Körperkraft verschieben.

(red) Die Polizei bittet um Hinweise zu Tätern , die um Neujahr für Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Am Montag, 0.45 Uhr wurde die Mauer eines 63-jährigen Grundstücksbesitzers in der Brunnenstraße in Reimerath umgeworfen. wurde. Da die Steine nur aufgeschichtet und nicht verklebt waren, ließen diese sich mittels einfacher Körperkraft verschieben.

In Mürlenbach – haben Unbekannte am Montag, zwischen Mittenacht und 10.25 Uhr mehrere pyrotechnischen Gegenstände im Inneren des Heilgenhäuschens auf dem „Hanert“ gezündet. Dadurch wurden im Inneren zwei Sitzbezüge einer Holzbank beschädigt.

Eine auf der Fensterbank liegende Bibel, sowie die Fensterbank selbst wurde durch pyrotechnischen Gegenstände beschädigt. Zudem wurde das gesamte Häuschen verschmutzt. In Hörscheid haben Täter am Montag, zwischen 6 und 12:55 Uhr die Haustüre des Bürgerhauses in der Hauptstraße eingetreten, so dass der Glas- und Kunststoffeinsatz nach innen fiel. Dabei wurde die gesamte Tür fast vollständig zerstört. Zudem wurde der Glas-Einsatz der Lampen zerschlagen. Im Inneren wurde laut Polizei nichts entwendet, verwüstet oder verschmutzt wurde. Der Gemeindesaal war am Abend zuvor vermietet gewesen. Gegen 6 Uhr war der Saal durch die Zeugin verschlossen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles intakt gewesen. Zudem wurde in Hörscheid eine weitere Außenlampe in der Hauptstraße umgerissen. Laut Polizei kommt als Zeitraum Montag, 1.30 bis 8 Uhr in Frage.

Hinweise unter Telefon 06592/96260 oder 06591/95260.