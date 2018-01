später lesen Polizei Unbekannter beschädigt abgestelltes Auto FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Eine Frau hatte ihr Auto am Donnerstag, 4. Januar, in der Trier Straße in Daun auf dem Parkplatz einer Bäckerei abgestellt. Als sie wiederkam, entdeckte sie Schäden an ihrem PKW.