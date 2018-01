(red) Ein Unbekannte hat in Oberelz drei Festmeter Holz von einem Lagerplatz gestohlen.

(red) Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14.35 Uhr, ist es in Oberelz (Verbandsgemeinde Kelberg) zu einem Holzdiebstahl gekommen, teilt die Polizei Daun mit. Ein bislang unbekannter Täter hat Buchenholzscheite, insgesamt etwa 3,5 Festmeter, von einem Lagerplatz an der Bergstraße gestohlen. Jedes Holzscheit war mit der Zahl 12 in roter Farbe gekennzeichnet.

Hinweise an die Polizei Daun unter Telefon 06592/96260, erbeten.