Exkursion zur Lavabombe

(red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel lädt für Freitag, 25. Mai, um 12 Uhr zur Exkursion nach Strohn ein, die etwa eine Stunde dauert. Eines der Wahrzeichen der Vulkaneifel ist die Strohner Lavakugel, fälschlich gerne als (Riesen-) „Bombe“ bezeichnet. Warum sie keine echte Bombe ist und woran man das erkennt, soll am heutigen Standort der Riesenkugel erläutert werden. Was ist eine echte Lavabombe und wie entsteht diese? Was ist „Flugschlacke“? Und es soll Vulkane geben, die „Eier“ legen? Alle diese Fragen können gestellt und sollen auch beantwortet werden. Diese Exkursion ist ohne Vorkenntnisse und für alle Altersklassen geeignet. Weitere Information bei Frank G. Fetten unter Telefon 0172/8879 345 oder info@feriendorf-pulvermaar.de Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Preis für die Exkursion beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Jugendliche 3 Euro. Kinder bis 10 Jahre sind frei. Treffpunkt ist an der Lavakugel am Ortsrand von Strohn. Von dort sind es 5 Minuten Fußweg zum Vulkanhaus/Museum Strohn.