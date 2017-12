später lesen Polizei Lastwagenfahrer rammt Mauer und flüchtet Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Fahrer eines LKW ist am Mittwochabend nach einem Unfall in Steiningen geflüchtet. Gegen 22.20 Uhr rangierte er – so berichten Zeugen – mit seinem Lastwagen an der Ecke Meisericher Straße/Hauptstraße und beschädigte dabei eine Steinmauer. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen, habe sich den Schaden an seinem Fahrzeug angeschaut und sei in Richtung Mehren weggefahren. Gekommen war er aus Richtung Ulmen. Das Führerhaus des LKW soll gelb oder weiß gewesen sein.