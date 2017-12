später lesen Blaulicht Unfallflucht nach Beinahezusammenstoß Teilen

(red) In der Trierer Straße in Daun kam es am Montag, 18. Dezember, um 7.45 Uhr beinahe zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Um 7.45 Uhr befuhr eine Autofahrerin in Daun die Trierer Straße aus Richtung Bitburger Straße (B 257) kommend. An der Kreuzung Trierer Straße/Rosenbergstraße wollte sie sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Sparkasse einordnen. Zeitgleich bog ein Auto aus Richtung Sparkasse kommend, nach rechts, in die Trierer Straße ein und kam hierbei auf die Linksabbiegespur. Die Autofahrerin wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und streifte einen Lastwagen, der geradeaus fahren wollte. Sowohl der Lastwagen, als auch der aus Richtung Sparkasse kommende Wagen, verließen die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, Telefon 06592/96260, erbeten.