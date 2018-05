Unternehmer zu Gast bei innovativem Kollegen

(red) Mehr als 40 Unternehmer aus der Region haben sich beim Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) informiert. Dieses Mal war die Veranstaltungsreihe zu Gast bei der Premosys GmbH in Kalenborn-Scheuern. Das Unternehmen entwickelt und produziert optoelektronische Systeme zur professionellen Farberkennung und Farbmessung. Das nächste Unternehmerfrühstück im Landkreis Vulkaneifel ist am 22. August. Dann ist die Veranstaltungsreihe ab 8 Uhr zu Gast im Kommunikationszentrum Beuerhof in Üxheim. Infos unter Telefon 06592/933-200, E-Mail: wfg@vulkaneifel.de ⇥Foto: Kreisverwaltung Vulkaneifel