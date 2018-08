später lesen Polizei Vandalismus am mobilen Blitzgerät an der A 1 Teilen

(red) Die Autobahnpolizei Schweich teilt mit, dass in der Nacht auf Mittwoch (gegen 1.45 Uhr) auf der A 1 am Autobahndreieck Vulkaneifel in Richtung Trier aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt wurde.