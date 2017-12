später lesen Polizei Auto streift Fußgänger am Arm Teilen

(red) Ein Fußgänger ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der K 47 zwischen Oberbettingen und Niederbettingen verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr war der 16-Jährige am linken Fahrbahnrand unterwegs, als ein 61-jähriger Fahrer ihn mit dem linken Außenspiegel am rechten Arm streifte. Dadurch erlitt der Passant leichte Verletzungen.