(red) Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 25. Juli, 18.15 Uhr und Samstag, 28. Juli, 13 Uhr versucht, in das Sportlerheim der SG Stadtfeld am Sportplatz Niederstadtfeld einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten der oder die Täter das Schloss der Eingangstür aufzubohren, was allerdings misslang.