später lesen Gesellschaft Wiedersehen mit Roma-Familie FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

Twittern

Teilen



(red) Für zwei Jahre, von 2013 bis 2015, hatte die Familie Gashi nach ihrer Flucht aus dem Kosovo in Utscheid eine neue Heimat gefunden. Dort waren sie gut integriert, der Vater half im Dorf und die drei Kinder gingen zur Schule und in den Fußballverein. Sie konnten schnell Deutsch sprechen und der Älteste hätte in einem halben Jahr seinen Hauptschulabschluss gemacht. Nachdem ihr Asylantrag vor Gericht endgültig abgelehnt worden war, wurden sie abgeschoben.