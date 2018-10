Informationen zur ambulanten Pflege, der Tagespflege und der Pflege zuhause gibt Silke Mathey, Leiterin der gesundheitspflegerischen Dienste beim Caritasverband Westeifel, bei einem Vortrag am Donnerstag, 8. November, 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus.

Trotz Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wänden zu bleiben – das ist der Wunsch der meisten Menschen. Was bietet die ambulante Pflege, wie sieht es mit den Kosten aus, was zahlt die Versicherung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt. Anmeldungen an Uschi Schifferings, Telefon 06594/677.