Vier Jahrzehnte engagierte Polizeiarbeit

(red) Polizeipräsident Rudolf Berg hat Polizeihauptkommissar Thomas Pauls und den Ersten Kriminalhauptkommissar Kurt Schulz (von links) in den Ruhestand verabschiedet. Über 40 Jahre waren sie im Polizeidienst.

Polizeihauptkommissar Thomas Pauls begann seine Laufbahn am 2. Januar 1975 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. Am 1. Februar 1980 kam der Beamte zur Schutzpolizeiinspektion Daun. Seit dieser Zeit verrichtet er dort seinen Dienst in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Leiter der Polizeiwache Gerolstein. Polizeipräsident Berg dankte für das Engagement und wünschte alles Gute im neuen Lebensabschnitt. Dem schloss sich der Personalratsvorsitzende Peter Kretz an.

⇥ Foto: Polizei