später lesen Soziales Vom Bällerennen profitieren viele FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(red) Mit rund 10 000 Euro an Spenden gehört die dritte Auflage des Dauner Bällerennens, organisiert von Round Table 168 Daun, auch in diesem Jahr zu einer der größten Wohltätigkeitsveranstaltungen in der Vulkaneifel.