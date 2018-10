(red) Vom Vulkan zur Eishöhle: Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel lädt für Freitag, 12. Oktober, 18 Uhr, zum Feierabend-Einstieg in die Birresborner Eishöhlen.

Helm auf und Licht an: So ausgerüstet können die unterschiedlichen Eishöhlen gefahrlos erkundet werden. Erkennbar ist noch heute ihre Geschichte als Steinbruch für begehrte Mühlsteine. Nicht nur als Steinbruch und als Eiskeller genutzt, wurden die Höhlen zum Zufluchtsort zu allen Notzeiten; bis hin im Zweiten Weltkrieg fanden die Menschen dort Schutz. Heute suchen nicht mehr Menschen ein Versteck, sondern Fledermäuse die Ruhe. Info/Anmeldung: Brunhilde Rings, brunhilde.rings@gmx.de, Telefon 06553/3289 oder oder per WhatsApp (0160/4115289), Teilnahme nur nach Anmeldung, da die Teilnehmerplätze begrenzt sind. Treffpunkt: Parkplatz Birresborner Eishöhlen.