Bei einem Autounfall in Wiesbaum sind am Dienstagmittag gegen 14.40 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger Autofahrer wollte an der Einmündung der Hauptstraße zur Kreisstraße (K) 69 nach links in Richtung Feusdorf abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der K 69 fahrenden Wagens. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen, das von der K 69 kommende Auto kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben.