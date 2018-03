Vorlesewettbewerb an der Schule am Pulvermaar

(red) Die Siegerin beim Vorlesewettbewerb 2017 an der Schule am Pulvermaar in Gillenfeld steht fest: Deborah Leisch (Zweite von rechts) aus der Klasse 6a setzte sich an die Spitze. Nach einem tollen Vortrag ihres Wahltextes aus dem Buch „Für alle Fälle Luna“ war sie auch mit dem Pflichttext aus Vorstadtkrokodile besonders erfolgreich. Zweitplatzierter wurde Marius Lanser aus der Klasse 6b. Angetreten waren die Teilnehmer vor einer Jury bestehend aus Dirk Peifer (links) vom Schulelternbeirat, der Deutschlehrerin Barbara Bremm (rechts) und der Vorjahressiegerin Jana Meerfeld (Mitte). Jana war 2016 sehr erfolgreich und nahm sogar am Landesentscheid teil.