Tipps und Tricks: Wie gehe ich mit Prüfungsangst um

(red) „Lernen leicht gemacht: Prüfungsangst halbieren und Lernerfolg verdoppeln“: Das war das Thema des kostenlosen Vortrags für Schüler und Studenten sowie Lehrer und Eltern, zu dem die Volkshochschule (VHS) Daun eingeladen hatte.

Schon die Ausschreibung des Schnupperkurses „Seien Sie dabei und lernen Sie einen Trick, wie Sie in zwei Minuten alle amerikanischen Präsidenten in der richtigen zeitlichen Abfolge auswendig aufsagen können“ legte die Messlatte hoch. „Wir freuen uns immer über neue Themen für die Volkshochschule und haben das Konzept der Trainerin Tanja Nettekoven gern in unser Programm aufgenommen“, sagt VHS-Leiter Gottfried Willems.

Mit einer Mischung aus theoretischen Informationen, wie das Gehirn aufgebaut ist und wie man Prüfungsangst und Blackout verhindern kann oder welche unterschiedlichen Lernkanäle es gibt, konnte Tanja Nettekoven die Teilnehmer mit Mathetricks und Methoden zum Gedächtnistraining aktivieren.

Interessierte können den Kurs, der am 22. August, um 18 Uhr startet (drei Abende, jeweils mittwochs), hier buchen: Telefon: 06592/939215, E-Mail: volkshochschule@stadt-daun.de