Vortrag über Fußchirurgie

(red) „Neue Techniken der Knochenbruchbehandlung, Gelenkverletzungen und moderne Fußchirurgie“ sind die Themen des 96. Gesundheitsforum am Krankenhaus Maria Hilf am Montag, 19. Februar, 18 Uhr, in der Krankenhauscaféteria. Die chirurgische Abteilung im Krankenhaus Daun umfasst die Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie. Dr. med. Michael Pfeiffer, zurzeit leitender Oberarzt der Chirurgie, übernimmt zum 1. April die Leitung der Chirurgie - Unfallchirurgie im Krankenhaus Daun und bietet einen kleinen Einblick in die Vielseitigkeit der Chirurgie. Im Rahmen einer Vortragsreihe wird Dr. med. Pfeiffer über neue Techniken der Knochenbruchbehandlung, Gelenkverletzungen und moderne Fußchirurgie referieren.