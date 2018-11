später lesen Gesundheit Vortrag über Krebsursachen Teilen

Twittern

Teilen



Professor Dr. Küppers, Biologe am Institut für Zellbiologie, referiert am Mittwoch, 28. November, ab 16.45 Uhr im Kunden- und Logistikzentrum der TechniSat Digital GmbH, in Daun-Boverath über „Aktuelle Forschungsansätze zu Krebsursachen und dessen Entstehung“ Es wird gebeten, jede teilnehmende Person separat unter https://www.lepper-stiftung.de/vortrag anzumelden.