Einen Vortrag zum Thema „Homöopathische Haus- und Reiseapotheke“ hält die Heilpraktikerin Eva Gemmel am Mittwoch, 16. Mai, um 18.30 Uhr in der Adler-Apotheke in Daun. Im Vortrag lernen die Zuhörer die Grundprinzipien der Homöopathie kennen und erfahren, wie sie homöopathische Arzneimittel in der Selbstbehandlung anwenden können.