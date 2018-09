Reihe in der Kreisbibliothek: Welt der griechischen Sagen

Vortragsreihe von Caroline Rezazada in der Kreisbibliothek

(red) Die Kreisbibliothek veranstaltet mit der Volkshochschule Daun wieder eine Vortragsreihe mit Caroline Rezazada. Die Referentin taucht dieses Mal in die Welt der griechischen Sagen ein. Wer hat schon einmal eine „Herkulestat“ vollbracht? Oder sich gefragt, wie unsere Galaxie zu ihrem Namen „Milchstraße“ gekommen ist? Beide Begriffe haben ihren Ursprung in der griechischen Mythologie, die von vielen Göttern, Nymphen, schönen Heldinnen und starken, mutigen Helden bevölkert ist.

In der neuen Vortragsreihe geht es genau um diese Götter- und Heldensagen der griechischen Antike. Der erste Vortrag „Götter und Heldensagen“ ist am Montag, 10. September, 18.30 Uhr (Kinopalast Vulkaneifel). Im Anschluss wird der Film „Edipo Re – Bett der Gewalt“ von Regisseur Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1967 gezeigt. Der zweite Vortrag „Die Sagen um Troja“ ist am Donnerstag, 25. Oktober, 18.30 Uhr (Kreisbibliothek), der dritte, „Die Irrfahrt des Odysseus“, am Donnerstag, 22. November, 18.30 Uhr (Kreisbibliothek).

Eintritt, Anmeldung und weitere Informationen: Einzelvortrag: 5 Euro Erwachsene, ganze Reihe: 17 Euro (inklusive Kino). Anmeldung per Telefon unter 06592/933423 oder per E-Mail an kreisbibliothek-daun@vulkaneifel.de