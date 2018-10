später lesen Wandern Tour rund um Gillenfeld Teilen

(red) Der Eifelverein Gillenfeld lädt ein zur kostenlosen Donnerstagswanderung am 18. Oktober. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Backhaus in Gillenfeld, in der Holzmaarstraße. Die Strecke führt rund um Gillenfeld.