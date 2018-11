später lesen Schule Landtag-Wanderausstellung macht Station in Daun Teilen

(red) Die Wanderausstellung „Der Landtag Rheinland-Pfalz“ macht ab 23. November im Thomas-Morus-Gymnasium in Daun Station. In den vergangenen 70 Jahren haben viele Bürger den Landtag in der Landeshauptstadt Mainz besucht und sich dabei über die Aufgaben und die Arbeitsweise informiert.