(red) Der Eifelverein Üdersdorf lädt zur Weckwurstwanderung am Sonntag, 6. Januar, ein. Sie startet um 13.30 Uhr am Dorfbrunnen gegenüber der Kirche in Üdersdorf und führt rund um die Aarley auf dem neuen Ortswanderweg eins und auf Teilen des Wasser- und Felsenwegs zur Mühlenkaul, einer ehemaligen Mühlsteinabbaugrube.