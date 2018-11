Die Jahresabschlusswanderung des Eifelvereins Daun ist am Sonntag, 25. November. Die Wanderung steht unter dem Motto „Wo Fels und Wasser dich begleiten“. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Gäste- und Veranstaltungszentrum Forum Daun.

In Fahrgemeinschaften geht es nach Strohn. Die Wanderung über acht Kilometer startet am Vulkanhaus und führt zum Strohner und Trautzberger Määrchen, vorbei an der 120 Tonnen schweren Lavabombe zurück zum Ausgangspunkt. Eine Abschlusseinkehr ist vorgesehen. Feriengäste und Nichtmitglieder sind zum Mitwandern eingeladen. Wanderführerin Gabi Thull bittet um Anmeldung bis zum 24. November, Telefon 06592/173046, oder gabi.thull@web.de