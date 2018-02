später lesen Freizeit Geführte Wanderung ums Meerfelder Maar Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel bietet eine geführte Wanderung am Mittwoch, 21. Februar, an Ab 10 Uhr heißtb es „ Im Maar, ums Maar und ums Maar herum“ Die Veranstaltung dauert etwa dreieinhalb Stunden. Nach einer Einführung in den erdgeschichtlichen Hintergrund der Vulkaneifel geht es hoch zum Landesblick. 200 Meter über dem See bietet sich ein atemberaubender Blick ins Maar. Nach dem Abstieg in den Krater führt die Tour am Ufer des Maarsees entlang. Dabei erfährt der Gast Interessantes zur Ökologie dieses stillen Gewässers. Informationen zum Dorf Meerfeld, seiner Geschichte und Entwicklung runden die geführte Wanderung ab. Festes Schuhwerk ist erforderlich.