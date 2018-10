später lesen Freizeit Etappenziel ist das Deutsche Eck Teilen

(red) Auf dem Programm des Eifelvereins Daun steht am Sonntag, 21. Oktober, die siebte Etappe des Rheinburgenwegs. Wanderführer Klaus Müller erwartet die Teilnehmer dieser Ganztagswanderung um 8.30 Uhr am Gäste- Forum Daun, um von dort in Fahrgemeinschaften nach Rhens zu fahren.