später lesen Natur Wanderung zur Glaubersalzquelle Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel bietet für Sonntag, 7. Januar, eine dreistündige geführte Wanderung mit spannenden Geschichten rund um Bad Bertrich an. Start ist um 13.30 Uhr am Waldparkplatz an der Elfenmaarklinik in Bad-Bertrich, Einfahrt Hontheimer Straße. Bei der Exkursion gibt es Infomationen zum Vulkangebiet, zur Glaubersalzquelle und zum Kurort. Preis: fünf Euro pro Person, Sonderpreise für Gruppen (sechs bis 20 Personen).