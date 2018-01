Warten auf den ersten Einsatz

(red) Ob das noch was wird in diesem Winter mit dem Einsatz des Skilifts auf der Piste am Mäuseberg? Schnee gab es in den vergangen Wochen zwar reichlich, aber leider häufig nur „nasse Pampe“, ungeeignet für wintersportliche Aktivitäten. Aber noch ist ja Hoffnung, dass es vielleicht noch so wird wie im Januar vergangenen Jahres. Da hatte das Wetter es nämlich gut gemeint mit den Wintersportfans: Es gab genug Schnee für zwei Wochen Ski-Vergnügen. ⇥Foto: Klaus Kimmling