später lesen Vortrag Was Tiere in der Kirche machen Teilen

Twittern

Teilen



Die Kolpingsfamilie Daun organisiert einen Vortrag am Mittwoch, 12. September, um 19.30 Uhr zum Thema „Höllenhund und Himmelstierchen“. Es geht um Fragen wie: Was macht die Maus in der Kirche? Warum sehen wir Drachen und Löwen?