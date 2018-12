später lesen MUSIK Weihnachtskonzert in Mückeln Teilen

Ein Weihnachtskonzert wird am Sonntag, 23 Dezember, 14.30 Uhr, in der Kirche in Mückeln veranstaltet. Neben dem Männergesangverein, den Musikvereinen Mückeln und Daun werden der junge Chor, Thomas Röder an der Orgel und eine kleine Musikgruppe Besinnliches vortragen.