(red) Die Frauengemeinschaft Kerpen veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, den alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern von Kerpen. Um 11 Uhr ist Eröffnung. Das Programm: 14 Uhr, weihnachtliche Klänge mit dem Musikverein Walsdorf-Zilsdorf, Kinder basteln kreativen Weihnachtsschmuck, Aktion „Kinder in der einen Welt unterstützen“ in Frings Scheune; 14.30 Uhr Auftritt der „Zwerchfellas“ im Hof Holzemer; 16 Uhr Auftritt „Die Chorspell“ im Hof Holzemer; 16.30 Uhr Nikolaus beschenkt die Kinder; 17.30 Uhr Konzert mit der Band „Kläävbotze“.