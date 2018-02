Wenn Märchenfiguren aufeinander treffen

Die Projektgruppe „Hab Mut, ab auf die Bühne“ führt ein selbst geschriebenes Theaterstück auf.

(red) Ein Schultheater der besonderen Art haben zahlreiche Besucher, die Kinder des Kindergartens sowie Schüler der Grundschule Realschule Plus an der Schule am Pulvermaar erlebt.

Es war nicht eine Klasse oder eine Theater-AG, die sich das Stück „Die

magische Märchenkugel“ ausgedacht hatte. Vielmehr war es die Projektgruppe „Hab Mut, ab auf die Bühne!“ aus dem Unterrichtsfach Verantwortung und Nachhaltigkeit, die sich im Verlauf des ersten Halbjahres dieses Theaterstück ausgedacht, alle Texte selbst verfasst, die Kulissen selbst gemalt und letztendlich das Stück inszeniert hat.

In bunten Kostümen und vor toller Kulisse spielten die Schüler ein Stück, in dem viele bekannte Märchenfiguren in neuer und unbekannter Konstellation aufeinander trafen. Das Publikum hatte viel zu staunen und zu lachen und dankte für die gelungene Vorstellung mit einem tosenden Beifall.

Lehrerin Yvonne Theisen, von der die Projektgruppe im ersten Halbjahr

begleitet wurde, betonte in ihrer Ansprache nach dem großen Finale, dass alle Arbeit in Vorbereitung und Denken, in Planen und Tun durch die Schüler übernommen worden war.

Das Unterrichtsfach „Verantwortung und Nachhaltigkei“` ist ein innovativer Ansatz, mit dem an der Schule am Pulvermaar jahrgangs- und schulartübergreifend an einer neuen Schulkultur gearbeitet wird.

Insgesamt haben sich sechs Projektgruppen der Klassenstufen 3, 4 5 und 6 zusammengefunden und sich selbst Aufgaben rund um die Schule und in der Ortsgemeinde gesucht.

So werden zum Beispiel die Waldschule reaktivert und ein Spielplatz auf Vordermann gebracht. In der Gruppe „Jung trifft Alt“ unternehmen Senioren und Schüler gemeinsam etwas.

Nach dem gelungenen Theaterstück freuen sich alle Beteiligten auf die

Ergebnisse und Präsentationen der anderen Gruppen - und ganz besonders auf das nächste Stück der Theatergruppe.

FOTO: Schule / TV