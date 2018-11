Den Traum schon in die Wiege gelegt

Wer wie die neue neue Regentin der Dauner Narrenzunft, Prinzessin Inge I., am 11.11. in Köln geboren ist, der kann eigentlich nur eine närrische Laufbahn einschlagen. Allerdings musste ihr Mann Karl-Heinz noch überzeugt werden, das Amt des Prinzenpaars zu übernehmen.

Geschafft: Die Kreisstadt wird in der Karnevalssession 2018/2019 wieder von einem Prinzenpaar regiert. Prinz Kalle I. (Karl-Heinz Groß) und Prinzessin Inge I. (Inge Groß) kommen aus dem Dauner Stadtteil Leyen.

Zusammen mit ihren beiden Adjutanten Janine Steckenborn und Tino Hotho, die bereits Prinzenpaar waren, wollen sie Daun karnevalistisch würdig vertreten.

Für Prinzessin Inge I. war der 11.11. mehr als nur der Tag der offiziellen Proklamation: die geborene Kölnerin feierte an diesem Tag auch ihren 58. Geburtstag. „Das ist ein sehr gutes Gefühl, endlich Prinzessin zu sein. Darauf da habe ich schon mein ganzes Leben gewartet. Am 11.11. in Köln geboren, da ist der Traum schon in die Wiege gelegt“, sagt Inge Groß.

Der „echte Dauner Jung“ Karl-Heinz Groß war bis 2014 Geschäftsführer des Familienunternehmens Dauner Sprudel und ist heute als Anlagen- und Finanzberater tätig. „Meine Frau ist schon seit Jahren dran, Prinzessin in Daun zu werden. Ich wollte es aber zuerst nicht machen. Aber im vergangenen Jahr bei der Karnevalssitzung hat es mir so gut gefallen, dass ich Marco Reufsteck vom Vorstand der Dauner Narrenzunft gefragt habe, ob der Verein für die nächste Session 2019 schon ein Prinzenpaar haben. Und wenn wir nicht zu alt sind, würden wir es gerne machen“, erzählt Karl-Heinz Groß. Seit gut 20 Jahren sind Karl-Heinz und Inge Groß schon Mitglieder in der Dauner Narrenzunft.

Der erste Termin wird am 6. Januar beim Neujahrsturnier der Freizeitmannschaft Dubrovnik sein. „Singen, lachen, froh sein und ein bisschen den Stress und die Sorgen vergessen“, unter diesem Motto wollen beide die Jecken erfreuen. „Wir freuen uns auf jeden Termin in der Session“, sagt Karl-Heinz Groß, und seine Frau ergänzt: „Ich freue mich auf all die fröhlichen Leute. Der Karneval ist für mich die schönste Jahreszeit“. Rund 25 Termine warten auf das neue Prinzenpaar, von vielen Kappensitzungen bis zu Terminen in Kindergärten oder im Krankenhaus. Das wird allerdings etwas die Baupläne des Prinzenpaares durch einander bringen, denn nur 100 Meter unterhalb ihres Hauses verwirklichen beide noch einen ihrer Träume: mit einem echten Blockhaus, wo sie auch selbst viel an Arbeit beitragen. „Als wir zusagten, das Prinzenpaar 2019 zu machen, waren wir noch nicht am bauen. Aber das schaffen wir auch noch, der Tag hat ja 24 Stunden“, sagt Kalle I.