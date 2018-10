später lesen Politik Wie die Eifel sich noch besser verkaufen kann Teilen

(red) „Tourismus- und Wirtschaftsförderung“ ist der Titel einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 11. Oktober, von 19 bis 21.30 Uhr auf der Bielenhof Alm in Birgel. Auf Einladung des FDP-Landtagsabgeordneten Marco Weber aus Lissendorf spricht sein Partei- und Landtagskollege Steven Wink, zugleich Sprecher für Wirtschaft und Verkehr der FDP in Rheinland-Pfalz.