später lesen Vereine Nachwuchs-Schauspieler führen König Drosselbart auf Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Jugendgruppe „Coolisse“ des Theatervereins Wiesbaum–Mirbach spielt am Samstag, 15., und am Sonntag, 16. Dezember, jeweils um 14.30 Uhr im Jugendheim in Wiesbaum „König Drosselbart“, frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm in einer Bühnenfassung von Ingo Sax.