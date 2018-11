später lesen VEREINE Wilde Früchte in Essig oder Öl Teilen

Wildkräuter und Heilpflanzen sind das Thema eines Seminars bei den Die Landfrauen Vulkaneifel am Samstag, 17. November, um 15 Uhr in Daun-Neunkirchen. Die Möglichkeiten ihrer Verwendung sind zahlreich – sei es frisch oder getrocknet, als Räucherwerk, Heiltee oder Gewürz, Salbe, Essig, Pesto oder Öl, im Salat oder in der Suppe.