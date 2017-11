Im Kreis Vulkaneifel ist am Mittwoch der Winter mit kräftigem Schneefall eingezogen: Das zeigen unsere beiden Aufnahmen aus der Nähe von Betteldorf am Mittwochnachmittag und von der sonnenbestrahlten Landschaft bei Zilsdorf am Donnerstagmorgen. Bis Sonntag könnte es mit dem Schnee noch weitergehen – bevor am Montag, so der bisherige Stand der Vorhersagen, wieder Schmuddel regiert. TV-Fotos (2): Fritz-Peter Linden

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV