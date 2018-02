Winter über Daun

(mh) Der neuerliche Wintereinbruch lässt Bekanntes plötzlich ganz neu erscheinen: So auch das Kriegerdenkmal auf dem Wehrbüsch in Daun, auf dessen kleinen Dächern sich Schnee sammelt. Einziger Farbtupfer in dem Schwarz-Weiß-Kontrast sind die Schilder, die den Wanderern (auf dem Eifelsteig, dem Karl-Kaufmann-Weg und der Kleinen Dauner Runde) den richtigen Weg weisen. Diese Woche soll das Winterwetter anhalten, die närrischen Weiber und sonstigen Straßenkarnevalisten sollten sich also besser warm einpacken. ⇥Foto: Mario Hübner