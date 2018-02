Schüler beeindrucken mit ihrer Analyse

Schüler lernen praxisnah bei business@school

(red) Wie wirtschaftet eine Buchhandlung in Gerolstein in Zeiten des Online-Handels? Welche Behandlungen für das Haustier bietet eine Tierarztpraxis in Daun an. Und was ist das Alleinstellungsmerkmal des familiengeführten Vulkanhofes in Gillenfeld? Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums (TMG) in Daun wurden bei business@school zu Experten für ein regionales Unternehmen. Die Ergebnisse ihrer Analysen stellten die Schülerteams einer Fachjury vor, die sich begeistert zeigte von der gründlichen Aufbereitung der Fakten.⇥ Foto: TMG