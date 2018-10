Wissenswertes rund um die Geburt

(red) Das Maria-Hilf-Krankenhaus Daun bietet für Mittwoch, 17. Oktober, einen Informationsabend für werdende Eltern, Mütter, Väter und Familien.

Was kommt mit der Geburt eines Kindes auf die werdenden Eltern, Mütter, Väter und Familien zu? Ob es nun das erste Baby ist, oder ob schon Kinder in der Familie sind, es tauchen immer noch viele Fragen rund um die Entbindung auf. Das geburtshilfliche Team des Krankenhauses ist für die Klärung der Fragen da und berichtet über Wissenswertes der Geburtsvorbereitung, Geburt und Wochenbett.

Eltern und Familien in Gesprächen unter geschulter Leitung bereichert und hilft, eventuelle Probleme gelassener zu meistern. Im Anschluss an die Informationsveranstaltung besteht die Möglichkeit, die Entbindungsabteilung sowie die Kreißsäle kennenzulernen. Der Informationsabend findet um 19 Uhr im Multifunktionsraum in der vierten Etage des Krankenhauses statt. Diese Veranstaltung wird fortlaufend ein Mal im Quartal angeboten. Alle werdenden Eltern, Mütter, Väter und Familien sind eingeladen.