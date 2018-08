(red) Der nächste Workshop zum Hochwasserschutzkonzept in der Verbandsgemeinde Daun findet am Donnerstag, 16. August, um 19 Uhr im Forum Daun statt. Eingeladen dazu sind alle Bürger der Kernstadt Daun und des Stadtteils Boverath.

Das Planungsbüro Hömme bittet zur Vorbereitung des Workshops um Anmeldung per Telefon unter 06507/99 88 3-0, per E-Mail an info@vgdaun.hochwasserschutz-konzept.de oder per Post an Planungsbüro Hömme, Römerstraße 1, 54340 Pölich.