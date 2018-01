Patienten und Ärzte unterstützen Westeifel Werke

Über Monate hinweg haben Patienten der Gemeinschaftspraxis Dalle und Weber die Möglichkeit genutzt, nach ihren Behandlungen altes Zahngold zugunsten eines guten Zweckes der Praxis zu überlassen.

(red) Über Monate hinweg haben Patienten der Gemeinschaftspraxis Dalle und Weber die Möglichkeit genutzt, nach ihren Behandlungen altes Zahngold zugunsten eines guten Zweckes der Praxis zu überlassen. Das gesammelte Altgold wurde eingeschmolzen. Der Erlös von rund 2000 Euro ging an die Westeifel Werke. Bei einem Besuch in der Gerolsteiner Hauptverwaltung der Werkstatt haben die Zahnärzte die Spende an Ferdinand Niesen, Geschäftsführer des Firmenverbundes der Westeifel Werke, übergeben. Mit der Summe haben die Werke für ihren Berufsbildungsbereich und eine Fördergruppe je einen „Talker“ angeschafft. Mit den Geräten können Menschen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Sprachfähigkeit einfacher kommunizieren. Anhand von Fotos und Piktogrammen können sie über den Talker Gefühle wie Freude, Trauer oder Müdigkeit ausdrücken. Auch Grundbedürfnisse wie Essen oder Trinken können sie dank der Geräte problemlos mitteilen. Im Namen der Mitarbeiter mit Handicap als auch der Betreuer dankte Niesen den Ärzten und ihren Patienten für die Spende. Das Foto zeigt Zulfiya Weber (rechts) und Paul Dalle mit Ferdinand Niesen (links). Sie schauen sich einen Talker an . ⇥ Foto: Westeifel Werke